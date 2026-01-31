佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」の本館が31日閉店し、セレモニーが行われました。 31日夕方に開かれた閉店セレモニーには、名残を惜しむ多くの市民らが集まりました。 佐世保玉屋は1920年に現在の場所で百貨店事業をスタートし、1965年に完成した9階建ての本館は多くの佐世保市民に親しまれてきました。 （田中丸 弘子社長） 「佐世保玉屋は一つの区切りを迎えるが、ここで過ごした時間や思い出は皆さま