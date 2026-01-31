サッカー漫画『ブルーロック』（2026年夏公開）の実写映画の追加キャストが発表された。成早朝日役は西垣匠が務め、あわせてソロビジュアルが公開された。【画像】顔そっくり！髪色すげぇ…『ブルーロック』実写映画ビジュアルなお、主人公である潔世一役は高橋文哉、蜂楽廻役は櫻井海音、千切豹馬役は高橋恭平（なにわ男子）、國神錬介役は野村康太、五十嵐栗夢役は青木柚が担当する。今回の実写版『ブルーロック』の制作を