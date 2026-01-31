阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（27＝前ブレーブス）とイーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）が沖縄のチーム宿舎で入団会見を行った。2人は前日30日に来日した。早速、大阪でたこ焼きを食べたラグズデールは「おいしかった。日本のいろんなものを食べたい」とグルメに興味津々。ルーカスも「こんなに素晴らしいホテルに泊まれて、いいチームだと思う」とキャンプ宿舎にご満悦だった。最速156キロの