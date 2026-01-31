なぜ人は、考えるときに紙とペンを取るのか。GetNavi編集長の和田と、文房具ジャンルを担当する鈴木が、自分たちの“書く”習慣を振り返りながら、「思考」と「書くこと」の関係性を探った。 手帳やノートを思考ツールとして活用する人も多いだろう。書くという行為は、情報を選び、構造化し、アイデアを膨らませる行為でもあり、昨今その力が見直されている。ここからは、書く力を引き出す、手帳・ノート術を紹介する。