「なんだかコーデがパッとしない……。」そんなミドル世代に【しまむら】で展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の商品を使って作る、「大人映えコーデ」をご紹介。シンプルなのにおしゃれな雰囲気をまとえそうなコーデは、「本当に上下しまむらなの？」と周りも驚くかも。大人コーデをランクアップさせたいなら、