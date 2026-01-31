筆者の中学生の息子は陸上クラブで努力を重ね、これまで学校のマラソン大会では常に一位を取ってきました。しかし今年は実力のある転校生の影響で二位となり、息子はゴール後に悔しさから涙を流していました。周囲の大人も友人も、かける言葉を見つけられず、ただ静かに見守ることしかできませんでしたが、そんな中でとんでもないことに巻き込まれ……。 息子が放ったまさかの言葉！