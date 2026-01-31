1.大量の抜け毛・毛のかたまり 猫の落とし物で最も多いのが「抜け毛」です。特に春と秋の換毛期は被毛の生え替わりが活発になり、抜け毛の量が一時的に増えます。 驚くほど毛が抜けるので、床やソファにふわふわした毛のかたまりが落ちていることもありますが、多くの場合は生理的な現象で心配はいりません。 ただし、特定の部位だけ極端に毛が抜けている、皮膚が赤くなっている、フケが多いといった場合は注意が必要で