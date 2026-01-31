SUPER BEAVER初のライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』が、5月22日より全国公開されることが決定した。【動画】SUPER BEAVER、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌担当10代から苦楽を共に乗り越えてきた4人の男たち──渋谷龍太（Vo）、柳沢亮太（G）、上杉研太（B）、藤原“37才”広明（Dr）からなるロックバンド・SUPER BEAVER。2005年の結成から20年、一度はメジャーを離れる挫折