ばんえい競馬の報知新聞社杯「第１９回白雪賞」は１月３１日、帯広競馬場で４歳馬１０頭が出走して行われた。２番人気のウンカイダイマオー（金田利貴騎乗）が第２障害を先頭で抜けたホクセイテンリュウをゴール前でかわして接戦を制した。金田利貴騎手は「ゴール前で止まりそうだったが、馬が頑張りを見せてくれました。世代戦で初めて勝てたので、これからも頑張りたい」と話し、騎乗機会をくれた関係者へ謝意を表した。優勝し