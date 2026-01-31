３０日、「年越し−丙午春節シリーズテーマ展」を見学する来場者。（北京＝新華社記者／陳辰）【新華社北京1月31日】中国北京市の中国工芸美術館・中国無形文化遺産館で「年越し−丙午春節シリーズテーマ展」が開かれている。伝統的な暦法や十二支にまつわる文化、食糧への思い、ランタン習俗などを巡り、全国100余りの無形文化遺産項目を紹介。3月20日までの会期中、重層的かつ立体的な展示を実施する。３０日、「年越し−丙午