香港で30日に日本人男性が多額の現金を奪われた事件で、香港警察は、逮捕した6人のうち、実行犯の2人は日本人だったと明らかにしました。香港警察によりますと、30日午前、香港の繁華街にある両替店前の路上で現金およそ1億9000万円を運んでいた20代と50代の日本人男性2人が2人組の男に襲われ、およそ5100万円が入ったリュックサックを奪われました。警察は監視カメラの映像などから、およそ6時間後に空港から出境しようとしていた