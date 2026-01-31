衆院選公示後初めての週末を迎えた３１日、与野党の党首は各地で演説し、党が重点的に掲げる政策を訴え、支持の拡大を図った。高市首相（自民党総裁）は横浜市での街頭演説で「日本は海外に投資し、国内投資を怠ってきた。日本経済はまだまだ強くなれる」と述べ、高市内閣が打ち出した「責任ある積極財政」の意義を強調した。日本維新の会の吉村代表は川崎市の演説で「維新は政策の大きな転換を図る。社会保険料を下げる改革