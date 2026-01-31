◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館【映像】照ノ富士、“そっくり”な息子と最後の土俵入り31日、第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、最後となる横綱土俵入りに3歳の愛息子・照務甚（てむじん）くんが登場。父に瓜二つの愛らしい姿と、現役横綱に抱っこされる異例の光景に「口元そっくりで可愛い」「将来の横綱」とファンが