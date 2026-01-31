かまくらクッションを、多分それなりに気に入っているであろうポンタ。 中に入ると、まずは納得がいくまでホリホリに精を出します。夢中で掘っているうちに体勢がどんどん崩れ、かなりアンバランスな状態でピタッと動きが止まりました。 しばらく静かなので気になって様子を見てみると、そのまま器用に体を丸め、しっかりくつろぎポーズに移行していました。明らかに無理のありそうな体勢なのに、本人は満足そうな様子。