ＪＲＡは２３年みやこステークス・Ｇ３を制したセラフィックコール（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）の競走馬登録を、１月３１日付で抹消したことを発表した。今後は地方競馬に移籍する予定となっている。通算成績は１５戦７勝（うち地方６戦２勝）。総獲得賞金は１億９１７８万８０００円（うち地方９７１０万円）。重賞は３勝でＪＲＡ・みやこＳの他に、地方では２４、２５年のダイオライト記念Ｊｐｎ２を２勝