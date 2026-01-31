タレントの青木さやか（52）が31日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（49）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「更年期」における症状の苦しみについて語った。更年期は閉経の前後5年ずつ約10年間を指し、卵巣機能の低下による女性ホルモン（エストロゲン）の減少で、心身にさまざまな不調（更年期症状）が表れる時期。検査をしてもはっきりとした原因も見つからず、生活に支障がでる状態を更年期障害と