◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（３１日・豊田市総合体育館）女子シングルス、ジュニア女子を制している張本美和（木下グループ）が史上初の４冠へ「あと３勝」に迫った。松島輝空（木下グループ）と組む混合ダブルスで準々決勝と準決勝を制し、長崎美柚（木下アビエル神奈川）との女子ダブルスも準決勝に進んだ。混合ダブルスは苦しい試合を乗り切った。小林広夢（ファースト）、出沢杏佳（レゾナック）