【ワシントン＝阿部真司】米連邦政府の暫定予算（つなぎ予算）の期限切れに伴い、米東部時間３１日午前０時（日本時間同日午後２時）、政府機関の一部が閉鎖された。不法移民への強引な取り締まりで批判される移民・関税執行局（ＩＣＥ）を管轄する国土安全保障省の予算案に野党・民主党が反対し、ぎりぎりの交渉が続いたが、期限までに成立できなかった。上院は３０日、国防総省や運輸省などにまたがる２０２６会計年度（２５