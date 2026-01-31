1月31日、東京競馬場で行われた12R・4歳上1勝クラス（芝1800m）は、R.キング騎乗の2番人気、アールヴィヴァン（牡4・美浦・田中博康）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のオルグジェンダ（牝4・美浦・宮田敬介）、3着にエリーナストーム（牝4・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:46.6（良）。【白富士S】良血ダノンシーマがOP初勝利…4連勝中ウィクトルウェルスは3着ハービンジャー産駒R.キング騎手騎乗の2番人気、