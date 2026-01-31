1月31日、東京競馬場で行われた10R・クロッカスステークス（L・3歳オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オルネーロ（牡3・美浦・宮田敬介）が勝利した。3/4馬身差の2着にハッピーエンジェル（牝3・美浦・武市康男）、3着に2番人気のフクチャンショウ（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:20.7（良）。【東京8R】横山典弘騎手3000勝に王手！ペイシャケイプで通算2999勝目を決めるダノンファンタジー半弟C