1月31日、東京競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1400m）は、横山典弘騎乗の2番人気、ペイシャケイプ（牡4・栗東・高橋康之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアスクアイルビゼア（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にセントラルヴァレー（せん5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:24.7（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ゴールデンカイト（牡4・栗東・中内田充正）は、5着敗退。【東京7R】ルヴァンスレーヴ産駒 リベッチオ