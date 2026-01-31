「地味にスゴイ！DX 校閲ガール・河野悦子」(ファミリー劇場) これまでに数多くの話題作に出演してきた俳優・石原さとみの主演作の中でも、高い人気を誇る「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」。小説家・宮木あや子の「校閲ガール」シリーズを原作に、2016年に放送された本作。石原演じるおしゃれが大好きでスーパーポジティブな28歳の河野悦子は、幾度もの挑戦の末についに出版社「景凡社」の中途採用試験に合格。しかし