1月31日、東京競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（ダ1600m）は、川田将雅騎乗の2番人気、リベッチオ（牡3・栗東・杉山晴紀）が快勝した。2馬身差の2着にビービークローサー（牡3・栗東・野中賢二）、3着にヴォーカライズ（牡3・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:37.5（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、サンラザール（牡3・美浦・森一誠）は、5着敗退。【新馬/東京5R】柴田善臣騎手が最年長勝利記録を更新2馬身差完勝