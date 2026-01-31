小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○⚫︎を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○⚫︎」。第34回目のテーマは「ディズニーと“プラス”な再起動」です。ディズニーと“プラス”な再起動昨年の9月頃、ディズニーから1通のメールが届いた。「年末公開のディズニー映画『ズートピア2』（注1）日本語吹替