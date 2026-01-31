バレンタインの過ごし方が多様化する今、今年は“気負わず楽しむ”がキーワード。そんなムードに寄り添うのが、ドミノ・ピザの期間限定「バレンタインセット」です。ピザで満たされたあとに訪れる、甘くて幸せなデザートタイム。そのひとときを、おトクに楽しめるのが魅力。大切な人との時間にも、自分へのご褒美にもぴったりな、ちょっと特別であたたかなバレンタインを演出してくれます♡ ピザの