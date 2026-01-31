元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が３０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「裏迫ですッ！【宮迫博之】」を更新。「あの女優さんを泣かせてしまいました。」と題した動画を公開した。この日の宮迫は、親交の深いファッション通販サイト「ロコンド」の田中裕輔社長の誕生日パーティーに出席した様子を公開。「ロコンド」社員として、会社員と女優の二足のわらじを履く片瀬那奈も登場した。宮迫は、田中社長へプレゼントを渡し