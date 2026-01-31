◇スノーボードW杯パラレル大回転第9戦（2026年1月31日スロベニア・ログラ）予選が行われ、日本女子最多の冬季五輪7大会連続代表の竹内智香（42＝広島ガス）は26位で敗退した。すでに来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪が現役最終戦になると発表しており、キャリア最後のW杯となった。予選は1回目の序盤に減速するミスがあり12番手。巻き返しを図った2回目もタイムを伸ばせず、決勝トーナメントに進める上位16位以内