麻薬取締法違反容疑などで書類送検され、東京地検が不起訴とした女優の米倉涼子（50）が31日、公式サイトを通じ、声明を発表した。米倉を巡っては、一部週刊誌が昨年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じていた。米倉は昨年末、自身の公式サイトで捜査機関による捜査が自宅に入ったとの報道について事実だと認めた上で、「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識して