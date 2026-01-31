「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの白濱美兎さんが、週刊SPA!発の写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社）の表紙を飾りました。「柔らか癒やしのしろうさぎ」と題して柔らかな純白肌と透明感あふれる魅力を見せつけています。【写真】憂いのある表情×マシュマロボディの白濱美兎さん週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズは本作で第28弾。今回も6人の旬なグラビアアイド