31日午後、大蔵村で車庫兼物置の屋根の上で雪下ろしをしていた男性(63)が地面に転落し、胸の骨を折るなどの重傷を負いました。 警察によりますと、31日午後2時過ぎ、大蔵村合海の会社員の男性(63)が木造総2階建ての車庫兼物置の2階屋根で一人で雪下ろしをしていたたところ、約5.4メートル下の圧雪状態の地面に転落しました。男性は家族に電話をかけ、家族が119番通報しました。男性は病院に搬送され、肋骨骨折や肺挫傷で全