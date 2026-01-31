音楽のまち、浜松で一流のオーケストラによる演奏を子どもたちが楽しむコンサートが開かれました。 【動画】赤ちゃんも参加できる「子どもたちのための絆コンサート」 全国で活躍するオーケストラの演奏楽しむ ＝静岡・浜松市 1月31日にアクトシティ浜松で開かれた「子どもたちのための絆コンサート」は、子どもたちに幼いころから文化や芸術に触れてもらおうと「青少年の心を育てる会・浜松」が