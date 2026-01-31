東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏（54）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「人生は10代で決まる！人生の後悔とは？」というタイトルで動画をアップした。「10代にメッセージを送るとしたら?」と質問されると、麻生氏は「15〜16歳だったら、勉強に全力を尽くした方がいい。ぶっちゃけ10代で将来が決まるよ、それが残酷。Fラン大学に行った人と、早慶上智に行っ