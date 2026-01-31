プラスチック容器から空気を抜いて真空状態にする子どもたち＝１月３１日、横浜市西区横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区に集積する企業ミュージアムなどを回遊しながら、まちの魅力を再発見するイベント「みなとみらいＭｕｓｅｕｍＤＡＹ」が３１日、始まった。２月１日まで、２２施設が連携し、来館記念のオリジナルステッカーを配布したり、特別イベントを開催したりする。同地区の開発は着工から４０年以上がたち、