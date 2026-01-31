MLB・カブスの今永昇太投手が31日、自身のインスタグラムを更新。東京消防庁から感謝状を贈られたことを報告しました。今永投手は今回の投稿にメッセージ動画をアップ。「シカゴ・カブスの今永昇太です。東京消防庁から感謝状をいただきました。どうもありがとうございます。皆さん、熱中症には注意しましょう。熱中症はこまめな水分補給で防げます。今年の夏も熱中症にならないように気をつけましょう」とコメントしました。今永