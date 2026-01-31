お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（31）寺家（35）が、31日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時）に出演。それぞれの「負けたくない相手」について語った。番組では、2人が小料理屋のおかみに扮（ふん）したフリーアナウンサー有働由美子（56）を相手にトーク。有働は2人の本音を聞き出そうと、それぞれ1人ずつ別々にして話を聞いた。「負けたくない相手」について問われた寺家は、「令和ロマンは