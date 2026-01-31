◆バスケットボールＢ１リーグ第２１節レバンガ北海道８８―８１越谷（３１日・北海きたえーる）Ｂ１東地区首位のレバンガ北海道が８８―８１で越谷を下し、ホームでの連勝を１３に伸ばした。シーズン勝利数も「２６」とし、早くも１７―１８年に並ぶチームのシーズン最多勝利タイ。主力のＰＦケビン・ジョーンズ（３６）がコンディション不良でベンチを外れ、ＳＧ富永啓生（２４）が９得点と抑えられるも、Ｃジャリル・オカフ