いちき串木野市では特産のサワーポメロが収穫の最盛期を迎えています。 いちき串木野市の特産品サワーポメロ。ボンタンの一種で爽やかな酸味と甘味が特徴です。いちき串木野市では市内のおよそ50戸の農家が栽培しています。 50年以上育てている武田英夫さん、トシ子さん夫婦の農園です。 たわわに実った鮮やかな黄色のサワーポメロを丁寧に収穫していました。このあと倉庫で1か月ほど熟成させ甘みを加えた後