新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）が３１日、東京都墨田区のタワーレコード錦糸町パルコ店で行われたサイン会イベントに出席した。今月２０日から始まった同店での新日本のポップアップストアで、グッズ購入者に配布される先着１００枚の整理券はイベント開始後すぐに予定枚数が終わる人気ぶりで、サイン会当日も早速ウルフＴシャツやパーカーなどを着たファンが長蛇の列をつくる盛況ぶりとなった。