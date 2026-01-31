日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。新庄剛志監督は断トツでリーグ優勝するために、このキャンプでの強化ポイントを「チームプレーです。犠牲になる練習は結構多めにしていきたい」と明かした。ソフトバンクから有原が復帰するなど、層が分厚くなった投手力には一定の手応えがある。一方で昨季までは「なんとかヒットが出なくても１点を取って守り切って勝つ。そうい