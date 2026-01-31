巨人の阿部慎之助監督(46)が31日、2月1日のキャンプインを前に宮崎市内の宿舎で行われた全体ミーティングで、選手やスタッフに訓示した。阿部監督の訓示は以下の通り。「キャンプでは体力作りはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい。結果が全てのプロ野球だけれ