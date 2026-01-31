SC相模原は31日、明治安田J2・J3百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは今季もMF島川俊郎(35)に決定。副キャプテンはDF加藤大育(27)、MF中山陸(25)が担当する。以下、クラブ発表コメント■島川俊郎「今シーズンもキャプテンを務めさせていただく事を、大変光栄に思います。J2昇格という目標に向け、このハーフシーズンは非常に重要な戦いになります。選手を代表し、全試合、全力で闘い抜くこ