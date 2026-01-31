[1.31 ちばぎんカップ 柏 2-1 千葉 三協F柏]嫌な空気を払拭する会心のゴールだった。開始11分に先制した柏レイソルは、最初の45分はジェフユナイテッド千葉にチャンスをつくらせない内容で攻守に圧倒していたが、後半20分に同点にされてしまう。それでも、1-1で迎えた38分、PA外でボールを持ったMF久保藤次郎は、対峙するDFのバランスが崩れたところで中央に持ち出すと、左足でゴール左上へシュートを狙う。これには何度も好セー