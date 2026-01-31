“ロス五輪世代”のキャプテンは、満を持して海外挑戦に臨む。RB大宮アルディージャは31日、U-21日本代表DF市原吏音がオランダ・エールディビジのAZに移籍することを発表した。「国内移籍はしないと決めていた。海外に行くことは自分のなかで決めていた」(市原)。2023年7月の天皇杯で、2種登録ながら大宮ではクラブ史上最年少となる18歳5日でトップチームデビューを飾る。4日後にはリーグ戦に先発デビューも果たした。同年でリー