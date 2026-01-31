京都サンガF.C.は31日、FW原大智(26)がザンクト・パウリ(ドイツ1部)に完全移籍することが決まったと発表した。今後メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定となっている。原は2018年にFC東京でプロデビューした後、クロアチアやスペイン、ベルギーでプレー。2023年7月に京都へ加入し、昨季J1リーグ戦では34試合に出場して5得点を挙げた。また、昨年7月のE-1サッカー選手権で日本代表デビュー。国際Aマッチ通算2試合に出