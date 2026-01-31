―S高も相次ぐ3ケタ株、衆院選挙と企業の決算発表本格化で本領発揮の2月が始まる― 週末30日の東京株式市場では日経平均株価が上下に不安定な値動きとなり、朝方は売り優勢で、その後いったん切り返す場面はあったものの、前引け時点では450円あまりの下げで着地。もっともこれは日経平均構成比率で群を抜くアドバンテスト [東証Ｐ]の下落による影響が大きく、相場全体の体感温度とは大分隔たりがあった。後場は日