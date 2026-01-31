ボクシングの米専門誌「ザ・リング」は30日、ニューヨークで2025年の年間表彰式を開催し、女子最優秀選手に世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）を選出した。昼田は米国で年間4度の防衛を果たした。所属ジムを通じて「まさか自分が受賞するなんてと、本当に驚きました。この賞をいただけたことは自信にもなるし、心の支えにもなります」とコメントした。最優秀ラウンドは昨年2月の世界ボク