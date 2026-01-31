女優加藤あい（43）が31日までにインスタグラムを更新し、ワイルドな“別人級カット”を公開している。「音楽を聴くのが好きな私ですが、最近では子供達から”バズっている”曲というのを教わることもあります」「一番上の子とは好きな音楽のテイストも似ているので、一緒に楽しめるのは嬉しいです」など親子のほほえましい関係を紹介。「つい最近まで、こちらが童謡などの歌を教える側だったのに、こうやって私が教わることも増え