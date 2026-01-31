ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」が３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。メンバーの小田さくらがインフルエンザに感染し、公演を欠席することを報告した。Ｘでは「メンバーの小田さくらですが、昨夜遅くから発熱、悪寒、倦怠感などの症状がみられた為、抗原検査を行ったところ『インフルエンザＢ型』の陽性反応が認められました。よって下記コンサートを欠席させていただきます」と伝えられた。