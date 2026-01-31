今年で３０回目を迎えるプレシーズンマッチ・ちばぎんカップ（三協Ｆ柏）が３１日に行われ、２―１でＪ１柏がＪ１千葉に勝利した。今大会は千葉の昇格で１７年ぶりのＪ１対決。開始から柏が積極的に攻撃を仕掛け、前半１１分にはＭＦ中川敦瑛が先制。互いにシュートチャンスを決め切れず、後半２１分に千葉のＦＷ石川大地が同点弾を決めた。その後は柏が意地を見せ、同３８分にＭＦ久保藤次郎がカットインから左足で決勝弾を放