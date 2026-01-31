王道カジュアルアイテムのパーカ。40・50代がおしゃれに着こなすにはどうしたらいい？ そんな悩みは、ちょっとした工夫で解決できそうです。今回は【GU（ジーユー）】の肉厚パーカを使った、おしゃれスタッフさんの着こなしをご紹介します。 大人が選ぶならフルジップ & ヘビーウェイト 【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」\3,990（税込） 厚みのあるスウ